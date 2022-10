Ospite speciale per il Festival del Circo di Latina: Ilary Blasi in pista per il numero con la bici

Ospite speciale ieri per l’appuntamento domenicale del Festival Internazionale del Circo d’Italia Città di Latina: Ilary Blasi presente sugli spalti per assistere allo spettacolo è stata anche protagonista delle acrobazie in bicicletta del freestyler Jonathan Rossi.

Vestita in jeans e maglietta è stata accolta in pista tra gli applausi dei presenti; sorridente e divertita si è prestata per il numero dello specialista nel free style acrobatico su Bmx. Sdraiata in terra l’artista circense ha divertito il pubblico saltando più volte e passando a pochi centimetri dal corpo della presentatrice.

Il tutto, davanti allo sguardo del pubblico divertito, è stato immortalato dal cellulare della sorella di Ilary Balsi che poi ha postato lo spettacolo tra le storie del suo profilo Instagram. Passaggio social anche per il Festival Internazionale del Circo d’Italia che intanto si prepara questa sera allo spettacolo di gala e alla cerimonia di premiazione.