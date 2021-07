Ilary Blasi a Rocca Massima si regala il brivido del volo sul Flying in the sky

La conduttrice televisiva Ilary Blasi, moglie dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, sceglie la provincia di Latina non solo per le consuete vacanze sulla spiaggia di Sabaudia ma anche per un'altra attrazione. Oggi infatti ha deciso di provare il Flying in the sky - Il volo del falco pellegrino di Rocca Massima, regalandosi con un'amica l'emozione e il brivido di un volo lungo 2.225 metri a un'altezza di oltre 300.

Ha documentato tutto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram e a quanti le chiedevano dove fosse il capitano ha risposto, in modo colorito, che aveva paura.