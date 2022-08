Il gatto di Ilary Blasi smarrito a Sabaudia, l’appello social: “Aiutatemi a ritrovare Alfio”

“Aiutatemi a ritrovare il mio gatto smarrito a Sabaudia”: l’appello arriva direttamente da Ilary Blasi che nelle scorse ore ha perso il suo amatissimo gatto di razza Canadian Sphynx che si trovava nella casa di famiglia nella città delle dune dove la conduttrice trascorre ogni anno parte delle sue vacanze estive.

Ilary Blasi, che come si sa è molto attiva sui social, questa volta si è servita di Instagram per chiedere aiuto a quanti possano darle una mano a ritrovare il suo gatto. Concitato l’appello apparso tra le sue stories di oggi con una foto: “Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”, si legge nel messaggio accompagnato da un numero di telefono che può essere contattato in caso di avvistamento.

La passione di Ilary per la razza Canadian Sphynx

Ilary Blasi ha una vera passione per i Canadian Sphynx. I gatti di questa razza sono meglio conosciuti come "nudi" per l'assenza di pelo sul mantello. La conduttrice ne ha due: Donna Paola, presa nel 2019, e Alfio, arrivato lo scorso anno, ma non sono gli unici animali che vivono in famiglia. Nella villa al Torrino a Roma, dove molto probabilmente resterà a vivere con i figli dopo la separazione legale da Francesco Totti, ci sono anche delle caprette.