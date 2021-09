Già imbrattate le panchine a Capoportiere, D’Achille: “Più rispetto per il lavoro degli artisti”

Sono state già imbrattate le panchine decorate a Capoportiere da un gruppo di 12 artisti che hanno deciso di donare il loro estro e il loro impegno alla comunità di Latina. Il progetto di restyling è stato portato a termine nel mese di agosto e per alcuni giorni ha visto impegnati i 12 artisti che hanno regalato una nuova vita alle panchine al lido con disegni e nuove decorazioni.

A denunciare l’episodio, pubblicando anche la foto della panchina imbrattata, con un post su Facebook è stato il consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura del Comune di Latina Fabio D’Achille.

“Serve più rispetto per il lavoro degli artisti, più rispetto per il decoro urbano, chiediamo a tutti/e di vigilare sui beni comuni - ha scritto oggi D’Achille -. Grazie alla segnalazione di una cittadina ieri abbiamo potuto rimediare ad uno dei diversi sfregi che ogni giorno sopportano queste ed altre panchine in città. Rinnovo l'elogio agli artisti portatori di messaggi positivi e di un dono prezioso alla città che qualcuno non comprende minimamente”.