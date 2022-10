Conduzione Apparati e Impianti Marittimi: nuovo indirizzo di studi all’istituto Galilei-Sani

Novità per l’anno scolastico 2022/2023 all’IIS Galilei-Sani di Latina che ha arricchito la sua offerta formativa con l’integrazione di una specifica articolazione dell’indirizzo specialistico di Trasporti e Logistica ovvero Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (Caim). “Questa istituzione scolastica, che è nel suo sessantesimo anno di fondazione, è nata per definire vincoli stabili e affidabili tra percorsi formativi e attività produttive e, di conseguenza, corrispondere a sfide occupazionali qualificate. In questa prospettiva strategica e contestuale - spiega l’istituto - la comunità professionale del Galilei-Sani ha inteso predisporre un piano di studio con una chiara vocazione ad indirizzo operativo in grado di offrire opportunità di rapido inserimento nel mondo del lavoro specializzato e delle professioni meccaniche in particolare.

Benché il lido di Latina manchi per ora di un’attività portuale commerciale e turistica, tuttavia abbiamo preso atto di un certo indotto di domanda formativa, che attualmente si orienta verso sedi del sud-pontino oppure di province limitrofe. Per intercettare tale fabbisogno socio-economico è stato istituita l’articolazione Caim in questo territorio, onde consentire a studenti e famiglie di fruire di un servizio formativo in loco senza particolari dispendi di risorse, che in questo momento storico caratterizzato da complesse politiche di risparmio energetico potrebbero costituire una preoccupazione sociale di portata non secondaria”.

La nuova articolazione sarà presentata nel corso di un convegno previsto il 26 ottobre alle 10.30 presso l’Aula Magna dell’IIS Galilei-Sani di Latina. All’evento dal titolo “Tra Scuola e Mare. Profili di convergenze culturali e attività professional” interverrà quale ospite d’onore l’ammiraglio Davide Berna. Il dirigente scolastico, Antonio Tubiello, unitamente a tutta la comunità educante, “auspica che l’inizio di questa nuova avventura didattico-educativa possa rappresentare per le generazioni di giovani in cerca di un’occupazione qualificata una preziosa opportunità di rilancio per un progetto di vita concreto e proficuo”.