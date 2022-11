Infrastrutture irrigue, approvati due progetti dal Ministero: oltre 14 milioni per la provincia

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato di recente l’elenco dei progetti esecutivi infrastrutturali irrigui sull'intero territorio Nazionale, tra cui anche due presentati dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per la provincia di Latina. Si tratta, in generale, di quelle proposte ammissibili che concorrono al finanziamento solo se, al termine delle opportune verifiche, risultino risorse disponibili sui fondi della legge n.178/2020.

Tra questi progetti, come detto, due sono del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest che in ambito regionale si è posizionato al 1° e 2° posto, mentre in ambito nazionale al 3 ° e al 4°. Nello specifico riguardano interventi di miglioramento ed ammodernamento del Torrino Alto della Centrale Sisto nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina per un importo di oltre 5 milioni e 800mila euro e interventi di adeguamento e riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze per un importo di oltre 8 milioni e mezzo di euro.

Per la Centrale Sisto il progetto prevede, viene spiegato, “la sostituzione di due condotte alimentatrici e della camera di manovra, l’installazione di un sistema di telecontrollo con tecnologie di comunicazione radio, interventi di carattere ambientale nonché l’Installazione a terra di alcuni pannelli fotovoltaici”. Per l’irrigazione di soccorso si prevede la sostituzione delle attuali derivazioni con paratoie a stramazzo che si regolano automaticamente. Le paratoie su cui intervenire sono complessivamente 126.

“L’ammissibilità di questi progetti – dichiara il presidente Lino Conti - premia l’attività di progettazione e di programmazione degli ingegneri e dei tecnici del Consorzio. E’ grazie alle loro competenze e professionalità e al loro costante impegno, che l’Ente è riuscito ad accedere a importanti finanziamenti utili ad assicurare servizi di qualità per gli agricoltori e a garantire un maggior sviluppo economico del territorio”.