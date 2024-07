Si insedia la nuova prefetta Vittoria Ciaramella: "Caporalato e criminalità le priorità da affrontare"

Solo quattro anni fa ha lasciato Latina, dove ricopriva l'incarico di vicario del prefetto. Ora Vittoria Ciaramella, classe 1961, originaria di Napoli, si insedia ufficialmente come prefetta. "Conosco bene il territorio - commenta subito - Mi sento a casa e mi fa piacere essere tornata. Ritengo sia fondamentale improntare il lavoro nella massima trasparenza, perché è importante che i cittadini conoscano il lavoro che svolge la prefettura. Ho ricoperto diversi incarichi e diverse funzioni, porto qui la mia esperienza e le mie conoscenze sulla criminalità organizzata. Voglio essere utile a questa comunità".

L'ultima sede, per la prefetta Ciaramella, è stata quella di Cosenza, ma prima ancora era stata a Caserta dove era stata tra i fondatori del "modello Caserta", in un periodo in cui la provincia campana era attraversata da una recrudescenza criminale, con la morte di molti stranieri e di diversi collaboratori di giustizia. Un modello che rappresentava una risposta efficace delle istituzioni e che oggi può essere replicato anche a Latina. "Consentì di unire le forze tra istituzioni, prefettura, procura - spiega la prefetta Ciaramella - Oggi è già un modello utilizzato in modo sistematico attraverso protocolli siglati tra procure antimafia e prefetture".

In un momento di crisi come quello che il territorio attraversa, prima con la morte sul lavoro di Satnam Singh, poi con l'ondata di arresti ad Aprilia che ha travolto anche l'amministrazione comunale, l'attenzione è altissime e le criticità importanti. "Il caporalato e lo sfruttamento del lavoro sono le priorità da approfondire con urgenza - spiega subito - Non è possibile che in un territorio vicino Roma ci possano essere situazioni di schiavismo. Se ne parla da tanti anni, ma evidentemente non abbiamo agito bene. Dobbiamo tutti insieme, me compresa, lavorare per contrastare questo fenomeno". La prefetta ha già annunciato una prima riunione in settimana sull'argomento e poi, il 25 luglio, una commissione parlamentare.

Ma il caporalato non è certamente l'unica priorità da affrontare. Gli arresti di Aprilia che hanno consentito di sgominare un'associazione di tipo mafioso, con pericolosi contatti anche nell'amministrazione comunale, è un tema caldissimo. "L'attenzione su Aprilia è alta - commenta - Ma la situazione, con l'insediamento di un commissario prefettizio a guidare il Comune, è sotto controllo e questo ci tranquilizza. Ogni altra valutazione in merito deve essere rimandata a un confronto sull'autorità giudiziaria. Ho già chiesto una relazione dettagliata sui fatti". Quanto all'ipotesi di una commissione d'accesso al Comune di Aprilia, la prefetta Ciaramella non si sbilancia troppo, ma la ritiene "probabile".

Un richiamo anche alle interdittive antimafie, che sul territorio sono state decine tanto da rappresentare quasi un record. "L'attività preventiva - ha spiegato Ciaramella - è un tema chiave. Non esiste sviluppo possibile senza legalità. Non possiamo consentire danni agli imprenditori onesti".