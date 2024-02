L’allarme sui rischi della rete per i giovanissimi. Per contrastarli si parte dalle scuole, ma Latina è in ritardo

Nel Lazio il 75% di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni, soprattutto attraverso lo smartphone; e sempre nella regione il 15,6% degli adolescenti tra gli 11 e i 13 anni è vittima di cyberbullismo. Sono solo alcuni dei dati resi noti, in vista della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (Safer Internet Day 2024), da Save The Children che accende i riflettori sui rischi e i pericoli della rete per i più giovani tornando a sottolineare l’importanza di rafforzare le misure di protezione per i pre-adolescenti potenziando l’educazione a un uso consapevole e sicuro della rete. Ed è qui che Latina mette in evidenza tutte le sue carenze, legate soprattutto al mondo della scuola.

Il Safer Internet Day 2024

La giornata del Safer Internet Day 2024, che ricorre il 6 febbraio, è stata istituita e promossa dall’Unione Europea per riflettere sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere i giovani utilizzando la rete. In questo quadro Save the Children evidenzia anche la necessità di prestare la massima attenzione ai trend di abbassamento dell’età media nell’utilizzo delle tecnologie digitali e all’aumento del tempo medio trascorso on line da parte dei più giovani, soprattutto dopo la pandemia.

I giovani del Lazio e la rete

Nel Lazio il 75% di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni (al di sopra della media nazionale del 73%), e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone (65,5% contro una media nazionale del 65,9%). “Nonostante le raccomandazioni dell’Oms di non utilizzare dispositivi digitali per i bambini di età inferiore ai 2 anni - spiegano dall’organizzazione -, secondo una recente indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia il 22,1% dei bambini di 2-­5 mesi passa del tempo davanti allo schermo (tv, computer, tablet o smartphone), per la maggior parte per meno di un’ora al giorno. I livelli di esposizione crescono con l’aumentare dell’età: se si considera il tempo di fruizione complessivo, che va da meno di un’ora a oltre tre ore, la percentuale di bambine e bambini che ha un’esposizione agli schermi tra gli 11 e i 15 mesi d’età in media arriva al 58,1%, quasi 3 su 5, di poco superiore nel Lazio (59,3%), dove il 2,2% di bambini è esposto per tre o più ore al giorno”.

Se per molti ragazzi stare in rete, scambiarsi contenuti e messaggi rappresenta un elemento di apertura al mondo, di fuoriuscita dall’isolamento con la possibilità di scoprire nuovi interessi e condividerli, per altri l’esposizione in rete produce ansia o può portare a una sovraesposizione digitale e a una vera e propria forma di dipendenza: nel Lazio il 12% dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni mostrano un uso problematico dei social media; un fenomeno che si registra soprattutto tra le ragazze e l’età più critica è quella dei 13 anni. Tra le principali motivazioni dell’uso intensivo dei social media c’è quello di scappare da sentimenti negativi. Per quanto riguarda, invece, i videogiochi, il 22,7% dei giovani laziali di 11, 13 e 15 anni ne fa un uso problematico: qui sono però i ragazzi a essere più esposti con l’età di maggiore esposizione che si abbassa a 11 anni.

Il cyberbullismo

Altro tema delicato quello degli atti di cyberbullismo che continuano a essere protagonisti in rete soprattutto tra gli 11 e i 13enni con una crescita nel Lazio nel 2022: gli adolescenti vittime di questi episodi sono il 15,6%. Un uso intensivo di internet è associato anche a una maggior rischio di sovrappeso o obesità (nel Lazio il 20,7% dei ragazzi è in sovrappeso o obeso), a causa dell’inattività, e per le cattive abitudini alimentari legate all’iperconnessione. “I comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica, da social media o da gioco online, sono correlati a un aumento dell’ansia sociale, della depressione e dell’impulsività, a un rendimento scolastico scarso e un maggior rischio di sovrappeso o obesità. Uno degli effetti legati alla dipendenza da internet - spiega Save The Children - è l’autoisolamento, che può raggiungere le forme più estreme nel fenomeno degli hikikomori, che letteralmente significa ‘stare in disparte’, e indica coloro che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi senza avere contatti con il mondo esterno, utilizzando internet e i social network come unici mezzi di comunicazione. Un fenomeno che esplode soprattutto tra i 15 e i 17 anni”.

L’importanza delle scuole: Latina in ritardo

In questo scenario, sottolinea ancora Save The Children, è fondamentale puntare su un processo di alfabetizzazione digitale, in cui anche la scuola svolge un ruolo fondamentale nell’insegnare a utilizzare i linguaggi e gli strumenti in modo adeguato e sicuro. “Dotare tutte le scuole di una connessione veloce e stabile e di strumenti digitali adeguati rappresenta il prerequisito essenziale per ridurre il digital divide e combattere la povertà educativa digitale”. Per quanto riguarda la connessione con la banda ultra larga, il Lazio ha ancora il 28% di scuole da connettere dall’infanzia alle superiori. Più nel dettaglio tutte le scuole medie di Rieti e Viterbo sono connesse, invece Roma (86%), Frosinone (60%) e Latina (38%) registrano percentuali più basse. Nelle scuole superiori, invece, tutte le principali città registrano percentuali alte come Roma e Viterbo (che segnano entrambe l’88%) o Rieti (82%) e Frosinone (77%), mentre la percentuale è più bassa a Latina (43%).