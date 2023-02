Sei comuni senza acqua, mattinata di disagi. Il gestore: “Riparati due guasti improvvisi”

E’ stata una mattinata di disagi quella di oggi, giovedì 16 febbraio, a Latina e in altri cinque comuni della provincia dove da ieri è in corso un’interruzione idrica. Al momento, a metà mattinata, Acqualatina ha fatto saper che terminati gli interventi, il flusso idrico è stato riaperto e la normalizzazione del servizio avverrà ovunque nella giornata di oggi, senza fornire però un orario preciso (il ripristino del flusso era previsto inizialmente per la nottata e poi per le 12 di oggi).

Pesanti i disagi, oltre che per i singoli cittadini, anche per le attività commerciali, soprattutto nei bar, e in particolare nelle scuole; molti degli istituti, infatti, hanno fatto entrare gli studenti in classe ma poi, constata la situazione, hanno deciso di regolarsi autonomamente e alcuni hanno comunicato ai genitori l’uscita anticipata.

“Riparati due guasti improvvisi sulla condotta"

Con la nota diffusa nella mattinata da Acqualatina, dopo quella della notte che posticipava una prima volta il ripristino del flusso idrico, è stato chiarito che sono stati conclusi gli “interventi per la riparazione urgente di due guasti improvvisi su due distinti tratti della condotta adduttrice proveniente dalla centrale di produzione di Sardellane, che serve oltre 120.000 utenze dei comuni Latina, Pontinia, San Felice Circeo, Sezze, Sabaudia e Terracina”. Lavori che sono stati avviati dai tecnici nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 febbraio, “proseguendo - aggiunge il gestore del servizio idrico - senza soste per tutta la notte, al fine di minimizzare il più possibile i disagi, con diverse squadre al lavoro in parallelo. Il flusso idrico - viene aggiornato poi - è stato riaperto e la normalizzazione del servizio avverrà ovunque nella giornata di oggi”.

Autobotti e comunicazione

“Per venire incontro alle esigenze degli utenti - spiega ancora Acqualatina -, sono state posizionate 9 autobotti, di cui alcune a servizio esclusivo di utenze sensibili come ospedali e Comando dei vigili del fuoco e una itinerante, per far fronte a richieste specifiche. Inoltre, l’Unità di Pronto Intervento della società ha inviato più di 100.000 sms, oltre a email e pec a cittadini e istituzioni, come da prassi, al fine di comunicare aggiornamenti in modo continuativo”. Sempre sul fronte della comunicazione, il gestore ha precisato ancora di essere “in costante contatto con tutte le Istituzioni, in particolar modo con la Prefettura e il commissario prefettizio di Latina, per un continuo aggiornamento sullo stato dei fatti”.

La condotta Sardellane

Gli interventi in corso dalla giornata di ieri hanno interessato la condotta proveniente dalla centrale Sardellane. “I lavori appena conclusi, consentono il recupero di circa 150 litri al secondo - ha quindi spiegato la società -. Inoltre, per far fronte all’obsolescenza della condotta dovuta alla sua anzianità, Acqualatina ha bandito una gara per l’affidamento di interventi strutturali e definitivi. Le opere prevedono oltre 12 milioni di euro di investimento, di cui 8 milioni finanziati da fondi Pnrr e 4 milioni inseriti nel Piano degli investimenti dell’Ato4, per il raddoppio della condotta che parte dalla centrale Sardellane, con la realizzazione di una nuova linea parallela a quella esistente. Questi interventi - conclude Acqualatina - contribuiranno a migliorare nettamente la disponibilità idrica del territorio, aumentando la flessibilità e la resilienza del sistema”.