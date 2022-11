Isole ecologiche itineranti a Latina, nuova tappa il 19 novembre. Tutte le informazioni

Nuova tappa nel fine settimana delle isole ecologiche itineranti a Latina: il servizio, infatti, lo ricordiamo da qualche mese non ha più cadenza settimanale a seguito dell’estendersi del nuovo servizio di raccolta "porta a porta" che prevede nelle aree in cui è attivo, il ritiro gratuito di ingombranti a domicilio su prenotazione.

Secondo il calendario completo diffuso da Abc, sabato 19 novembre l’isola ecologica itinerante sarà nella zona di Latina Centro, in via dei Mille, presso il parcheggio del PalaBianchini a disposizione dei cittadini come sempre dalle 8 alle 17. Gli utenti posso usufruire dell’iniziativa in maniera del tutto gratuita, al fine di conferire i propri rifiuti urbani ingombranti, Raee e/o pericolosi e ritirare le forniture previste di sacchi per la raccolta differenziata.

Presso le isole ecologiche itineranti possono essere conferiti, tra le altre cose, frigoriferi, condizionatori, tv e monitor, computer e stampanti, telefoni, piccoli elettrodomestici, lavatrici, scaldabagni, legno, materassi, metalli, rottami ferrosi, pile portatili, vernici, abiti usati, sanitari e rubinetteria, arredi, caldaie, pneumatici e mobili.

Ricordiamo inoltre che il centro di raccolta di via Bassianese è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 17; mentre per il centro di raccolta di via Massaro, zona lido, è attivo l’orario estivo che fino al 30 settembre prevede l’apertura dalle 9 alle 13 tutti i giorni.