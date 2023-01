Isole ecologiche itineranti, il nuovo calendario a Latina: tutte le date da gennaio a luglio 2023

Prosegue anche nel 2023 il servizio della raccolta dei rifiuti ingombranti tramite le isole ecologiche itineranti nella città di Latina offerto da Abc. Sul sito dell’azienda è quindi disponibile il calendario che riproponiamo anche nella foto in basso.

Si ricorda che tale servizio non ha più cadenza settimanale, ma mensile, a seguito dell’estendersi del nuovo porta a porta che prevede, nelle aree in cui è attivo, il ritiro gratuito di ingombranti a domicilio e su prenotazione compilando il form nell’apposita sezione del sito, oppure inviando una e-mail all’indirizzo segnalazioni@abclatina.it.

Inoltre, sempre sul sito aziendale di Abc è possibile scaricare il nuovo calendario della raccolta porta a porta che in questi giorni è anche in distribuzione a domicilio in versione cartacea; il calendario è disponibile poi anche presso i tre centri di raccolta, le isole ecologiche itineranti e al front office Abc in via dei Monti Lepini 44/46, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:45. Il nuovo calendario entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° febbraio.

Per ulteriori informazioni: www.abclatina.it.