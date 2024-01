Isole ecologiche itineranti, il nuovo calendario a Latina: tutte le date da gennaio a luglio 2024

Prosegue anche nel 2024 il servizio delle isole ecologiche itineranti nel territorio comunale di Latina. Si tratta solo di uno dei servizi previsti da Abc per il constato all’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti che si aggiunge anche a quello offerto dai tre centri di raccolta fissi (via Bassianese, Via Massaro e in località Chiesuola).

“Si tratta - spiegano dall’azienda - di servizi gratuiti rivolti a tutti i cittadini; per accedere è necessario esibire un documento d’identità e la bolletta Tari. Nel corso del 2023 è stato confermato il trend crescente del numero di cittadini che hanno usufruito dei centri di raccolta con oltre 43mila conferimenti, rispetto ai 36mila dell’anno precedente”.

Sul sito aziendale www.abclatina.it è disponibile il nuovo calendario delle isole ecologiche itineranti; il rimo appuntamento del 2024, quello di gennaio è fissato per sabato 27, dalle 8 alle 17, in via dei Mille, presso il parcheggio del PalaBianchini. Inoltre per le aree servite dal nuovo “porta a porta”, è disponibile il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio da prenotare sul sito, compilando il form nell’apposita sezione, oppure inviando una e-mail all’indirizzo segnalazioni@abclatina.it.