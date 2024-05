Aperte le candidature per il Premio Ispirazione Donna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Dopo il successo 2023, Eurointerim organizza la 2° edizione del Premio Ispirazione Donna, che ha l’obiettivo di celebrare le donne straordinarie che si distinguono nella vita di tutti i giorni, nei vari ambiti. Testimonial di questo importante Premio è proprio la prima Donna di Ispirazione: Fiorangela Giugliano, vincitrice 2023 con più di mille voti da parte del pubblico.

Fondatrice e Presidente dello Sportello dei Sogni Odv, organizzazione di volontariato che si occupa di realizzare i desideri del cuore dei pazienti oncologici dai 3 ai 99 anni a scopo terapeutico, Fiorangela è certa che i sogni aiutino a guarire: lei stessa a 22 anni aveva affrontato la leucemia mieloide acuta. Tutti, uomini e donne maggiorenni, possono candidare la propria Donna d’Ispirazione a partire dal 27 maggio. La candidatura o autocandidatura può essere inserita nella sezione dedicata del sito www.donna-lavoro.it inserendo tutti i dati richiesti nel form con una breve motivazione.

Sarà possibile inviare le candidature entro il 15 settembre 2024. Dopo la presentazione delle finaliste sul sito il pubblico potrà votare la Donna di Ispirazione 2024, che riceverà un riconoscimento in denaro di 1000 euro durante la Premiazione del Concorso Donna e Lavoro. Per visualizzare il bando e il form di candidatura: www.donna-lavoro.it Per informazioni e adesioni: Visita il sito e candida la tua idea! Numero Verde 800 02 03 03 Mail: concorso@eurointerim.it Facebook: Concorso Donna E Lavoro Twitter: @DonnaeLavoro Instagram: concorsodonnaelavoro