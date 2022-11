Imprenditorialità digitale: istituto Bianchini a Riga per il progetto Erasmus “Team Star”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Aconclusione delle attività del progetto Team Star il 27 ottobre a Riga (Lettonia) è stato organizzato dal coordinatore del Latvijas Kulturas Akademijas Agentura, il Multiplier Event finale. L'obiettivo è stato quello di condividere e discutere i risultati finali raggiunti durante i due anni di progetto. L'evento ha avuto lo scopo di presentare e condividere con i partecipanti i risultati raggiunti durante i due anni del progetto, in particolare quelli raccolti durante la fase di pilotaggio Team Star ha raggiunto l’obiettivo di realizzare un curricolo digitale per le carriere Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) al fine di favorire e creare opportunità formative e occupazionali grazie ad una metodologia innovativa denominata design thinking che è attualmente sperimentata nelle classi del triennio dei corsi in Amminisrtrazione, Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali dell’ITS Bianchini.

In questo contesto, il progetto Team Star si propone di: definire un quadro comune per l'imprenditorialità digitale secondo il framework EntreComp; progettare un nuovo curriculum per promuovere nuove carriere digitali, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze Stem; rendere operativo il programma di studi attraverso l'applicazione del metodo del design thinking, promuovendo lo sviluppo della creatività, dell'innovazione e della mentalità imprenditoriale; sostenere le competenze Stem utili per le carriere professionali sia per gli insegnanti che per gli studenti; migliorare il senso di collaborazione tra gli insegnanti e le scuole attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche incentrate sull'approccio interdisciplinare e multidisciplinare.

Al progetto, coordinato dal Latvijas Kulturas Akademijas Agentura (Lettonia) hanno partecipato diverse organizzazioni partner quali il Centre For Education, Redearch and Innovations (CERI), Bulgaria; il Professional Targovska Gimnazia, Bulgaria; il Panepistimio Thessalias , Grecia; l’Euopean Training and Research Association for a Cooperation Key to Business (EU-TRACK), Italia; l’ Isma vidusskola Premjer, Lettonia e l’Its Arturo Bianchini di Terracina.

Il progetto ha come target gli insegnanti e gli studenti della scuola secondaria. Il rapporto finale è disponibile sul sito web del progetto: https://www.teamstarproject.eu/results/Team Star Partnership.