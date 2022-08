Disservizi telefonici a Itri, Codici chiarimenti e risarcimenti a Tim

Problemi e proteste nel comune di itri, in provincia di Latina, dove i cittadini lamentati disservizi telefonici che hanno interessato negli ultimi giorni la linea Tim e che avrebbero coinvolto anche altri operatori.

L?associazione Codici ha ricevuto diverse segnalazioni e si è attivata per richiedere chiarimenti e, al tempo stesso, per tutelare gli utenti danneggiati. ?Abbiamo chiesto spiegazioni a Tim sulla causa di questi disservizi ? afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici ? e ovviamente anche sulle azioni adottate per risolverli. Parliamo di problemi con internet e con la linea telefonica, registrati in alcune zone della cittadina. È chiaro che gli utenti danneggiati devono essere risarciti per i danni provocati da questi blackout?.

I cittadini di Itri che negli ultimi giorni hanno avuto disservizi telefonici con Tim o con altro operatore possono inviare una segnalazione all?associazione Codici telefonando al numero 06.55.71.996 o scrivendo all?indirizzo segreteria.sportello@codici.org.