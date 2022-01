E’ realtà l’ostello nel cuore del Parco degli Aurunci: inaugurazione con il presidente Zingaretti

Doppia inaugurazione presso il Parco Naturale dei Monti Aurunci dove martedì 18 gennaio sarà presente anche il presidente della Regione Nicola Zingaretti. Nella mattinata verrà inaugurata un’innovativa area playground ad Itri e a seguire l’Ostello Ossigeno, sul valico tra Itri e Campodimele.

Alle 11 il governatore del Lazio verrà accolto con una sua delegazione presso il Vivaio dell’ente ad Itri dove è stata da poco ultimata un’area playground grazie ad un finanziamento di 120.000 euro della Regione rivolto alle aree naturali protette. Il progetto rientra in una più ampia iniziativa dell’Ente che porterà alla realizzazione di ben tre aree dedicate al fitness outdoor e alle attività ludiche per bambini: le altre due verranno ultimate nei prossimi mesi nei comuni di Pontecorvo e Pico. Il fine del progetto era quello di fornire alla cittadinanza delle aree per attività ginnica all’aperto e di un piccolo spazio giochi bambini.

A seguire sarà la volta dell’Ostello Ossigeno che, dopo una prima apertura al pubblico nel mese di dicembre, verrà ora ufficialmente inaugurato alla presenza del presidente Zingaretti. La struttura, meglio conosciuta nel territorio del parco come Villa Iaccarini, a seguito di un intervento di ripristino, è adesso pronto ad accogliere giovani ed escursionisti che vogliano pernottare in un eco-ostello completamente immerso nella natura. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Bando Itinerario Giovani e sarà gestito dall’associazione Giovanile APS Naturae. L'apertura dell'Ostello dà così il via ad una nuova stagione per l'Ente Parco chiamato a tutelare e rilanciare il territorio con scelte amministrative improntate alla modernità e all'innovazione nella gestione delle risorse pubbliche, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per coloro che vogliono una pubblica amministrazione sempre più efficace ed efficiente.

L’ostello sarà ufficialmente operativo nell’attività ricettiva a partire dal mese di aprile, quando saranno ultimate le procedure autorizzative di legge. Già da subito però, l’associazione vincitrice del bando di gestione sarà chiamata ad organizzare un calendario di eventi ed attività rivolte al pubblico giovanile locale e regionale che ha contribuito a far riconoscere l’Ente Parco vincitore dell’avviso Itinerario giovani. Un ricco ventaglio di iniziative pensate per gli amanti di sport, escursionismo, arte, cultura, gastronomia locale che contribuiranno a promuovere un territorio, com’è quello del parco, che ben si presta al turismo di prossimità post pandemia.