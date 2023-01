Itri, ecco il progetto “Città Digitali”: conoscere il patrimonio storico e artistico locale con un click

“Città Digitali”: questo il progetto nato a Itri che punta alla valorizzazione e divulgazione, grazie appunto alla tecnologia digitale, dell’immenso patrimonio storico e artistico della cttà, rendendolo di fatto fruibile a chiunque e in ogni parte del mondo.

All’interno del sito - consultabile al link https://itridigitale.it/ -, i punti di interesse, virtualizzati sia dall’interno che dall’esterno, con i relativi cenni storici, sono facilmente visitabili con un click in real time in qualunque momento. E così la città viene presentata in modo nuovo e digitale. Un’immagine ripresa da drone di Itri da il benvenuto nella Home page dalla quale si possono, tra l’altro, visitare in maniera virtuale i principali luoghi di interesse della città.

“In qualità di delegata alla digitalizzazione - ha commentato a Alessia Mancini -; ho voluto fortemente che il nostro Comune aderisse a questo progetto digitale al fine di arricchire l’esperienza dei visitatori ma anche dei nostri concittadini, rendendo più interessante ed agevole la fruizione del percorso espositivo attraverso le tecnologie digitali”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giovanni Agresti che ha sottolineato come “qualsiasi sforzo compiuto per sottolineare le bellezze della nostra città è di grande aiuto. Progetti come questo, innovativi, digitali ed a costo zero, riescono a offrire un contributo significativo nel valorizzare la nostra Itri”.

L’obiettivo, concludono dall’Amministrazione, “è di consentire a chiunque voglia vivere e conoscere il nostro paese di farlo in modo innovativo e di entrare nel futuro. Il progetto è stato realizzato gratuitamente dalla IcommLab che continuerà a svilupparlo sino a renderlo davvero completo e ricco di contenuti. Per adesso ci si è concentrati sulle bellezze cittadine e sui luoghi di principale interesse, si procederà nel segnalare anche le attività di Itri, i luoghi dove poter dormire o mangiare”.