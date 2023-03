Tiziano Ferro a C'è Posta per Te: il dolce messaggio a Maria De Filippi prima della puntata

Emozione e anche tante lacrime nell’ultima puntata di "C’è Posta per Te" andata in onda sabato 4 marzo su Canale 5. Tra gli ospiti Tiziano Ferro che chiamato in causa da papà Massimo ha fatto una sorpresa a due giovani sorelle che da quasi un anno hanno perso la loro mamma. Un momento molto commovente, tenero, tra un padre e le sue due figlie che a meno di vent’anni sono state chiamate a crescere in fretta dopo la dolorosa perdita.

Commozione che non ha lasciato indifferente neanche Tiziano Ferro che si è abbandonato alle lacrime. "Questi sono momenti molto belli, anche per chi è diventato papà da poco - ha detto seduto vicino alle due ragazze -. Dobbiamo dirci che ci vogliamo bene. Tante famiglie italiane devono ricordarselo. Anche io da papà prenderò spunto”. Poi per le due sorelle il regalo dal cantautore di Latina: una crociera e un invito al suo concerto, con accesso al backstage, a Napoli.

Ma lo stesso Tiziano Ferro è stato protagonista anche di un bel momento che ha anticipato la messa in onda della puntata che era stata registrata prima della morte di Maurizio Costanzo il 24 febbraio scorso. Attraverso i suoi canali social, il cantautore pontino ha voluto dedicare un dolcissimo messaggio alla padrona di casa di C’è Posta per Te, Maria De Filippi: “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte”. A corredo una bellissima foto in cui Maria De Filippi bacia teneramente sulla fonte Tiziano Ferro.