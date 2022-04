Nuovi alloggi Ater a Latina: mercoledì l'apertura del cantiere di Porta Nord

Nuovi alloggi Ater nel capoluogo pontino. Si tratta, come annuncia il presidente dell'Ater di Latina Marco Fioravante, di alloggi destinati a categorie speciali, che verranno realizzati in via Selene, alla periferia della città.

L'apertura ufficiale del cantiere di Porta Nord è prevista nella giornata di mercoledì 13 aprile, alle 11,30, con il presidente Fioravante e la presenza dell'assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Rifiuti Massimiliano Valeriani.