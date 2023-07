Antonio Gnasso compie 100 anni, la visita e gli auguri della sindaca Matilde Celentano

Compie 100 anni Antonio Gnasso e per l’occasione la sindaca Matilde Celentano, accompagnata dagli assessori Andrea Chiarato e Francesca Tesone, insieme al consigliere regionale Angelo Tripodi, gli ha fatto visita nella sua abitazione, rivolgendogli gli auguri da parte dell’intera amministrazione comunale.



Antonio Gnasso, nato ad Aversa, in provincia di Caserta, il 29 luglio 1923, è residente a Latina dal 1946. Si è trasferito in città per motivi di lavoro, avendo vinto il concorso per un impiego al Catasto. A Latina va ad abitare nell’edificio Ina che si affaccia su piazza San Marco, dove tuttora risiede: conosce Marisa D’Alfonso, una vicina di casa, e se ne innamora. Con lei convola a nozze il 14 ottobre 1950. Dal loro matrimonio nascono quattro figli: Pina, Andrea, Paola e Francesca. La famiglia con il tempo si allarga e: arrivano sette nipoti e due pronipoti, di cui l’ultima, Bianca, nata pochi giorni fa, il 25 luglio 2023. Nella storia di Antonio c’è però anche il ricordo della guerra. A soli 18 anni si arruola e parte per la Grecia, ma dopo l’armistizio viene deportato in Germania dove resta prigioniero per due anni. Liberato dagli alleati, torna ad Aversa e completa il liceo Classico. Antonio è un ragazzo brillante, sa che si deve impegnare per trovare un lavoro. E lo cerca a Latina, perché Latina è partita da zero da pochi anni e c’è bisogno di personale negli uffici della pubblica amministrazione. Antonio partecipa a tutti i concorsi e ne vince parecchi.

Per la famiglia Gnasso è dunque un giorno davvero speciale. Moglie, figli, nipoti e pronipoti riuniti per festeggiare un marito, un padre, un nonno e un bisnonno. E Antonio si lamenta con il sorriso sulle labbra e dice, scherzando: “Ho 10 anni, non cento. I miei figli si sono sbagliati, hanno messo uno zero in più”. “In questa famiglia – ha commentato Matilde Celentano –respiro un’aria pura, fatta di sani principi e legami saldi. Ad Antonio auguro di continuare ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della nostra comunità”.