Arrivano i fondi per il recupero e la messa in sicurezza dell'ex Stallino: accordo Regione- Ater

Intesa tra regione Lazio e Ater di Latina per il recupero dello stallino di Piazza del Quadrato. Il finanziamento messo a disposizione è di 200mila euro e la finalità è il recupero e la messa in sicurezza della vecchia struttura che si trova nei pressi della piazza.

“Sono particolarmente soddisfatto della decisione della Regione Lazio di aver scelto l’Ater di Latina come soggetto operativo per il recupero dello “Stallino”, l’immobile storico (ex ONC) abbandonato da anni che si trova dietro il museo della bonifica di Piazza del Quadrato”. Il presidente dell’Ater Latina, Marco Fioravante, commenta così la notizia dell'approvazione in Giunta della delibera contenente lo schema di accordo Regione-Ater. “L’intervento – spiega Fioravante - rientra nelle competenze delle Ater del Lazio che sono enti di supporto operativo per la Regione in particolare per quanto riguarda il recupero urbano”.