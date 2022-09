Casa, in provincia il 52% dei maggiorenni ha un mutuo per l'acquisto dell'abitazione

Nonostante la difficoltà del momento anche nel Lazio e a Latina le persone continuano ad acquistare un’abitazione e lo fanno ottenendo un contratto di credito rateale con gli istituti bancari. Nella nostra regione nel I semestre 2022 il 50,4% dei cittadini maggiorenni risulta avere almeno un contratto di credito rateale attivo, al di sopra della media nazionale che ammonta al 46,0%. E’ quanto emerge dall’aggiornamento relativo al I semestre 2022 della Mappa del Credito, lo studio sull’utilizzo del credito rateale Mister Credit - l’area di CRIF che si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori.

Nel Lazio l’importo medio delle rate rimborsate ogni mese è pari a 285 euro (in flessione rispetto ai 296 euro di un anno fa), mentre l’esposizione residua per estinguere i finanziamenti attivi risulta pari a 30.000 euro (anch’essa in calo rispetto ai 30.754 euro del giugno 2021). Roma si conferma in vetta alla graduatoria regionale relativamente alla quota di popolazione maggiorenne con almeno un finanziamento attivo, con il 53,9% del totale (8^ posizione nella graduatoria nazionale), in crescita rispetto al 45,0% di un anno fa. Seguono Latina, con il 52,2%, Viterbo e Frosinone, entrambe con il 49,7.

Relativamente all’importo delle rate rimborsate ogni mese, invece, con 339 euro di media Roma si conferma al vertice della graduatoria regionale malgrado una lieve flessione rispetto al corrispondente periodo del 2021, quando il valore registrato era risultato pari a 354 euro. Seguono nell’ordine Viterbo, con 284 euro di media e Rieti, con 283 euro. Fanalini di coda nel ranking regionale sono Latina e Frosinone, rispettivamente con 269 e 249 euro.

Con 44.580 euro di media è nuovamente Roma a far segnare l’esposizione residua più elevata (seppur in calo rispetto ai 45.465 euro di un anno fa) dato che la colloca al 5° posto assoluto della classifica nazionale. Seguono Viterbo, con 28.958 euro, Latina, con 27.351 euro, Rieti, con 26.962 euro, e Frosinone, con 22.146 Euro.