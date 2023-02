Al Karama, la richiesta delle famiglie al Comune: "Buoni spesa in sostituzione dei pasti"

La presidente dell'associazione Aps "Il profumo della storia" Monica Di Poce Tedeschi, che da tempo segue la vicenda dei rom di Al Karama ospiti da ormai molti mesi della ex Rossi Sud, ha scritto una lettera al commissario prefettizio del Comune di Latina Carmine Valente contenente una specifica richiesta che arriva dalle famiglie. La missiva è stata recapitata anche alla dirigente dei Servizi sociali Emanuela Pacifico e al dirigente del servizio Mense Marco Turriziani e riguarda buoni spesa per i rom in sostituzione dei pasti che vengono consegnati ogni giorno agli ospiti.

"Una sostituzione - spiega la presidente dell'associazione - che porterebbe a un risparmio economico quantificabile, per le casse comunali, tra i 13mila e i 17mila euro al mese. Tutte le persone che vivono nel capannone - spiega ancora - mi segnalano ogni giorno lo spreco di cibo e dopo svariate riunioni siamo riusciti a raggiungere un accordo che mostra quanto siano responsabili i bambini e gli adulti".

Ogni famiglia ha infatti compilato un modulo in cui chiarisce che i pasti che vengono quotidianamente forniti dal Comune attraverso il mensa sono troppi diversi dal loro modo di alimentarsi. Attualmente il Comune di Latina spende circa 5-6 euro per pasto facendo oscillare la spesa mensile tra i 21.600 e i 25.960 euro. "Propongo - si legge - di poter ricevere un buono spesa di 30 euro a settimana per ogni componente della mia famiglia, corrispondente a 2.14 centesimi a pasto. All’interno del capannone infatti sono presenti 30 minori con un bisogni alimentari che cambiano quotidianamente e che non possono essere soddisfatti con il menu presentato".