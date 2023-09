Al Karama, lavori non ultimati al nuovo villaggio: ospiti trasferiti entro fine anno

La questione Al Karama e nuovo "Villaggio di accoglienza" è stata al centro di un incontro tra la sindaca Matilde Celentano, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, gli assessori Michele Nasso e Franco Addonizio e il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli. Gli ospiti, attualmente ancora alloggiati nei locali dell'ex Rossi Sud dopo l'incendio del campo rom a luglio 2022, saranno trasferiti nella nuova struttura di via Monfalcone. “Sin dal primo momento – ha dichiarato la sindaca Celentano – il Comune e la Provincia hanno lavorato in sinergia per risolvere la situazione che si è generata quando il vecchio campo di via Monfalcone è andato in fiamme. La Provincia, che ringrazio, ha subito messo a disposizione l’immobile di sua proprietà e il Comune si è attivato per creare una nuova area dove trasferire gli ospiti, che sorgerà accanto alla precedente. Adesso bisogna lavorare ai passi successivi: il primo sarà il trasferimento nel nuovo villaggio, adiacente al precedente, che contiamo di portare a termine entro la fine dell’anno. Da parte del Comune inoltre sono state fornite alla Provincia rassicurazioni in merito a situazioni di danneggiamenti che, purtroppo, sembra si siano verificate nel periodo in cui gli ospiti sono stati nella struttura dell’ex Rossi Sud”.

“La Provincia ha rappresentato all’amministrazione comunale le tematiche inerenti l’occupazione del sito della Rossi Sud da luglio 2022 – sottolinea il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli - e, per la prima volta, ha avuto risposte concrete dalla controparte in particolare un crono programma preciso e dettagliato, l’assunzione dell’impegno a ristorare la Provincia delle spese sostenute e dai danni subiti dall’immobile nel corso di questo periodo. Ovviamente ci aspettiamo nelle prossime settimane che i funzionari adottino formalmente gli atti conseguenti, agli impegni presi ma non abbiamo ragione di dubitare che ciò avverrà”. L’aspetto sociale è stato affrontato dall’assessore al ramo Michele Nasso. “Ai 19 nuclei – ha dichiarato - presenti al momento dell’incendio in via Monfalcone verranno proposte due opzioni: un contributo o il trasferimento temporaneo nei moduli abitativi prefabbricati acquistati e in fase di montaggio. Parliamo di trasferimento temporaneo perché sarà accompagnato da un percorso definito da un accordo sottoscritto tra il Comune e l’associazione 21 Luglio. Questo consentirà alle famiglie, attraverso strumenti di partecipazione, di coprogrammazione e di sostegno, di vivere una vita partecipativa e sociale a tutti gli effetti”.

Il vicesindaco Carnevale ha sottolineato come il Comune si farà carico delle utenze e di eventuali danni alla struttura di proprietà della Provincia in via Monti Lepini: "Quando gli ospiti lasceranno l’ex Rossi Sud per trasferirsi presso il nuovo villaggio di via Monfalcone si svolgeranno sopralluoghi da parte di tecnici per definire l’entità dei danni. Gli interventi sono a buon punto: manca solamente la stesura dell’asfalto che verrà eseguita al termine del montaggio delle strutture prefabbricate. Contiamo, entro la fine del 2023, di terminare i lavori e restituire alla Provincia i locali”.

Nell'incontro si è affrontato anche l'argomento della bonifca del vecchio campo rom: “Siamo in contatto con la Regione Lazio per definire gli interventi di bonifica – ha affermato l’assessore Franco Addonizio - e avviare il ripristino allo stato dei luoghi dell’area”.

Da quanto emerso tuttavia i lavori del nuovo campo, che avrebbero dovuto essere ultimati proprio a settembre, non sono ancora conclusi e il trasferimento annunciato non ci sarà prima di fine anno.