Maturità 2023: Alice Rocco è la seconda diplomata più giovane d’Italia

Si chiama Alice Rocco, classe 2006, lo scorso 12 aprile ha compiuto 17 anni ed è la seconda diplomata più giovane d’Italia. Lo scorso 5 luglio Alice ha conseguito la maturità all'Iiss Galilei- Sani di Latina, indirizzo chimica e biotecnologia. Per soli cinque giorni, prima di lei, ha dato la maturità un 17enne di Lecce.

Un percorso veloce quello della studentessa che lo scorso anno ha chiesto e ottenuto il via libera per usufruire dell'abbreviazione per merito, che le ha appunto permesso di diplomarsi in anticipo. Alice, andata a scuola a 5 anni, ha frequentato a Latina l'istituto compresivo Giuseppe Giuliano, ha poi scelto di proseguire alla Don Milani per le medie e quattro anni si è iscritta al Galilei dove ha iniziato il percorso di chimica che l’ha portata alla sua maturità record grazie, soprattutto, all’appoggio di alcuni docenti che le hanno dato l’opportunità di seguire i suoi obiettivi.

“Devo ringraziare, in particolare, la vice preside del Galilei, Daniela Cusano, presente anche il giorno del mio orale, che ha sempre creduto in me e che mi ha sostenuto – commenta Alice Rocco - Così come voglio ringraziare il prof. Daniele Palombella, colonna portante dell’indirizzo di chimica e grande sostegno per tutti gli alunni, la professoressa Erica Marinoni docente di chimica organica, la professoressa Cecilia Tommasi, docente di lettere e storia e la prof.ssa Manuela Falduto, docente di laboratorio di chimica. Senza di loro il mio percorso scolastico sarebbe stato molto più difficile”.

Alice, quest’anno, ha anche partecipato al concorso per giovani scienziati “I giovani e le scienze”, organizzato dalla Fast (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) presentando un termociclatore realizzato con materiali di riciclo. E ora ha già sostenuto il test per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università UniCamillus di Roma, così da settembre potrà iniziare il suo nuovo percorso di studi. Intanto, si è anche impegnata politicamente, con il movimento Fare Latina.

“Alice mi ha contattato, lo scorso anno, perché voleva fare politica – racconta Annalisa Muzio, fondatrice di Fare Latina – e da allora è diventata una dei nostri referenti più giovani del gruppo giovani del nostro movimento. Con lei presenteremo a ottobre, in occasione del primo grande Congresso Fare Latina, il nostro progetto della Scuola di Politica su cui lavoriamo già da un po’. Sono felice di avere all’interno del nostro movimento – aggiunge Muzio – ragazzi così decisi e preparati come Alice; i giovani sono il nostro futuro, e quello della nostra città, e su di loro dobbiamo puntare. Ad Alice il nostro grande in bocca al lupo per il suo futuro e per tutto quello di bello vorrà fare”.