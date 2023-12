Apre il dormitorio invernale: pronto ad accogliere fino a 60 persone

Dopo la corsa per l'allestimento del tendone nell'arena Prampolini, il dormitorio invernale apre le porte alle persone senza fissa dimora e da questa sera, 7 dicembre, è ufficialmente operativo. Sono 60 i posti letto che potranno accogliere altrettante persone che potranno trovare un riparo dalle temperature ormai sempre più rigide. La struttura è stata montata e allestita dai volontari della Croce Rossa mentre la gestione quest'anno è stata affidata alla cooperativa Astrolabio, che gestisce anche il dormitorio permanente di via Villafranca. Il luogo in cui è situato il tendone è lo stesso dello scorso anno, l'Arena Prampolini appunto, con accesso accanto allo stadio Francioni.



“Ringrazio la Croce Rossa, che si è occupata dell’allestimento della struttura, e la cooperativa Astrolabio che avrà invece il compito della gestione del dormitorio – dichiara la sindaca di Latina Matilde Celentano - Sei operatori lavoreranno affiancati da volontari che si alterneranno seguendo i turni, per garantire la migliore assistenza agli ospiti. Il servizio sarà attivo fino al 31 marzo, tutti i giorni dalle 19 alle 9. Chi arriverà verrà accolto, identificato e accompagnato a usufruire delle docce nella struttura adiacente all’impianto di basket denominato Palaceci. Agli ospiti verrà offerta una bevanda calda la sera prima di andare a dormire e la colazione la mattina. Questo servizio, pensato per le fredde temperature invernali, si aggiunge a quello attivo tutto l’anno del dormitorio di via Villafranca che è stato recentemente oggetto di un restyling ad opera dell’amministrazione comunale. A quattro donne inoltre abbiamo offerto un alloggio temporaneo nell'ambito di un progetto di reinserimento sociale e lavorativo che prevede un percorso di vita indipendente”.

“Abbiamo aperto il dormitorio invernale nel più breve tempo possibile - ha aggiunto anche l'assessore ai Servizi sociali Michele Nasso - La struttura è arrivata da Salerno, mentre il riscaldatore da Grosseto e necessitava di una verifica della funzionalità prima di poter essere messo in funzione. Ora che le temperature sono scese però possiamo annunciare la buona notizia: da questa sera la tensostruttura situata nell’arena Prampolini sarà a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Sul posto sono presenti gli operatori della cooperativa Astrolabio e i volontari, che ringrazio di cuore per lo spirito con cui intraprenderanno questa avventura. Stiamo lavorando per aprire un dormitorio straordinario con sede fissa, disponibile sia con il rigido clima invernale che con quello torrido estivo. L’obiettivo è quello di tutelare la fascia di popolazione più esposta al freddo dell’inverno e, indirettamente, l’intera collettività, in quanto il dormitorio invernale rappresenta un importante punto di monitoraggio della salute delle persone, non altrimenti intercettabili”.