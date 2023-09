Asili nido, gestione affidata alla Coop Gialla. Allarme di Uiltucs sui salari

A poche ore dall’aggiudicazione dell’appalto da parte del Comune di Latina degli asili nido Via Bachelet, Via Budapest, Via Aniene, Via Gran Sasso per il triennio 2012/2026 la Uiltucs solleva il problema delle retribuzioni delle lavoratrici e chiede un confronto affinché sia garantita la continuità sui salari e i livelli occupazionali. La nuova coop che gestirà il servizio è la Coop Gialla che subentra alla Astrolabio. “In questa vicenda sono interessati circa 33 lavoratori – spiega il responsabile di Uiltucs Gianfranco Cartisano - la scorsa settimana è stato affidato anche il servizio dell'infanzia sempre alla Coop Gialla ma alcuni lavoratori non sono stati ricollocati e a fronte della mancata procedura di cambio appalto non esperita la settimana scorsa siamo intervenuti sulla Coop uscente Astrolabio affinchè ci sia un confronto in Ispettorato del Lavoro al fine di garantire livelli occupazionali e continuità dei salari”.

Per la Uiltucs Latina il subentro della Cooperativa Gialla non deve significare perdita di posti di lavoro e salari retribuzioni più basse come già accaduto la settimana scorsa per il servizio dell'infanzia. “Abbiamo notizie che la coop subentrante – continua Cartisano - applica un contratto diverso dalla Coop uscente con paghe inferiori: non lo consentiremo, le lavoratrici non possono subire un taglio degli stipendi. Chiederemo al Comune di Latina di intervenire se necessario dopo il confronto in Ispettorato del Lavoro”.