Giornata mondiale dell'endometriosi: la Asl programma visite gratuite

Il 28 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell?Endometriosi, istituita nel 2014 con l'obiettivo di richiamare l?attenzione su una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. L?endometriosi è infatti una malattia che può colpire le donne in età fertile a partire dall?adolescenza e accompagnarle fino alla menopausa, causando dolori e altri disturbi. La malattia ha un alto impatto sulla qualità della vita e può essere causa di sub-fertilità o infertilità, nel 30-40% dei casi.

Per queste ragioni le cure per l?endometriosi sono state inserite nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) nell?elenco delle patologie croniche e invalidanti, con riconoscimento al diritto all?esenzione per alcune prestazioni specialistiche. In occasione della Giornata dell'Endometriosi la Asl di Latina effettuerà visite gratuite riservate alle pazienti affette da questa patologia. Di seguito orari e giorni: