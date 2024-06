Il Nicolosi cambia volto: si procede a passo spedito con l'assegnazione del terzo lotto di lavori

Sono stati assegnati anche i lavori del terzo lotto per l'intervento di riqualificazione del quartiere Nicolosi. Lo ha annunciato l'Ater di Latina, che specifica che il contratto è stato sottoscritto con l'impresa Euphorbia srl con sede a Napoli.

In questo caso la parte dei lavori assegnati è relativa alla riqualificazione delle aree esterne del quartiere popolare: via Grassi e via Emanuele Filiberto, in particolare le zone esterne ai fabbricati dell'azienda territoriale di edilizia residenziale. L'importo di questi interventi è di 2 milioni di euro. Già due lotti sono stati assegnati in precedenza.

Si tratta di una parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana che rientra nel programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua), che l'Ater, per conto del Comune di Latina, sta attivando nello storico quartiere cittadino. Un intervento integrato che prevede complessivamente investimenti per 12 milioni e mezzo di euro. Il piano è suddiviso in quattro interventi e prevede la ridefinizione dell'asse viario, della zona mercato del quartiere, la realizzazione di una biblioteca, la creazione di aree verdi e aree di parcheggio.

"Con questa ulteriore assegnazione dei lavori - spiega Enrico Dellapietà presidente Ater Latina - traduciamo in realtà il progetto di intervento sul quartiere Nicolosi, cuore della identità di Latina, di concerto con il Comune di cui noi in questa fase siamo soggetto operativo. Il contratto sottoscritto è in continuità con l'assegnazione del lotto precedente e sarà seguito da altri due sta traducendo in operatività il percorso di rigenerazione di uno dei quartieri storici e identitari del capoluogo pontino. Il Nicolosi è al centro di una azione forte di rilancio e noi siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte con il patrimonio tecnico e professionale di cui disponiamo"