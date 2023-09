Ater: 8mila appartamenti gestiti in provincia, 10 in un anno sgomberati e restituiti alla collettività

"Oltre l'inclusione, quale ruolo dell'abitare". E' il tema del convegno a cui ha partecipato Enrico Dellapietà, presidente dell'Ater di Latina, che si è tenuto presso la curia diocesana su iniziativa della Caritas. Il presidente dell'Ater ha portato l'esperienza concreta di un'azienda che si occupa di gestire il patrimonio pubblico di edilizia sociale, quasi 8.000 appartamenti in totale, che sta realizzando 74 nuovi appartamenti mentre altri 54 sono in fase di appalto o già finanziati. Ogni anno Ogni anno l'Ater riassegna inoltre 100 alloggi che si liberano.

In un'ottica di stretta collaborazione con le forze dell'ordine, in particolare con la questura, sul fronte del recupero degli immobili oggetto di occupazioni abusive, l'Ater ha inoltre sgomberato 10 alloggi solo nell'ultimo anno.

Il presidente ha illustrato i progetti sviluppati nell'ambito degli investimenti previsti per il Pnrr, con riferimento alle esperienze del recupero dell'area ex Icos a Latina (un investimento di rigenerazione urbana di 15 milioni di euro, sviluppato di concerto con il Comune di Latina, Ater è soggetto attuatore) e del Nicolosi, sempre con il Comune di Latina, per 12 milioni di euro.

"Noi diamo risposte al disagio sociale - ha spiegato Dellapietà - al bisogno abitativo con le risorse che ci sono, in Italia mancano 350 mila alloggi di edilizia dedicata al bisogno, lavoriamo per rendere sempre più efficace il nostro sistema di lavoro cercando di cogliere le opportunità che ci sono, sono orgoglioso del lavoro dei nostri uffici, il progetto delle Vele ex Icos su oltre 500 progetti provenienti da tutta Italia si è classificato quarto, abbiamo una cultura azienda forte che mettiamo a disposizione dei comuni per le risposte ai bisogni"