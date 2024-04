Nuovi talenti e band emergenti sul palco del Primo maggio a Latina

Continuano i preparativi per l'organizzazione del Primo maggio a Latina da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Festa in piazza per celebrare il lavoro e rivendicare i diritti, musica con artisti emergenti ma anche riflessioni che faranno il punto anche sulla situazione del territorio pontino.

In questi giorni si sta procedendo alle audizioni per le selezioni degli artisti in gara ad opera dei quattro giudici del Primo maggio: Dado Neri- bassista, Michela Cecere- insegnante di canto, Diletta Coggio- cantante jazz e insegnante di musica, Luca Giacobbe- percussionista e insegnante di batteria. Centinaia le richieste arrivate e 42 gli artisti che sono poi approdati alle Live audition, provenienti da tutta Italia. "Vogliamo ringraziarli tutti - commenta Michela Cecere, fondatrice del format - Ognuno di loro ha un talento prezioso. Siamo sicuri che i musicisti selezionati sorprenderanno tutti".

La musica dunque per il Primo maggio diventa veicolo di messaggi importanti: legalità, lavoro, giovani. Con un occhio alle band emergenti e ai temi sociali. “Il fenomeno delle morti sul lavoro non accenna ad arretrare anzi, peggiora sempre di più – affermano i segretari provinciali dei sindacati – ed è per questo che bisogna parlarne, perché è inaccettabile che tante mamme e papà escano la mattina per andare a lavoro e non facciano mai ritorno”.

All'evento, previsto in piazza del Popolo a partire dalle 18, saranno presenti anche le sigle dei tre sindacati che hanno supportato l'organizzazione della manifestazione in tutte le sue fasi.