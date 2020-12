Gli auguri del sindaco Coletta per il nuovo anno: “Buon 2021 Latina. Ce lo meritiamo”

Il 2020 sta per chiudersi; un anno difficile anche per Latina e la sua provincia. Un anno in cui a farla da padrone è stato il coronavirus che ha travolto le nostre vite da diversi punti di vista.

Il sindaco del capoluogo pontino Damiano Coletta ha affidato ad un video pubblicato sulla sua pagina Twitter gli auguri a tutta la città per un 2021 migliore. Nel suo messaggio il primo cittadino ha ricordato le difficoltà di questo anno a causa del Covid-19 ma anche l’importanza dell’avvio della campagna di vaccinazione che ha segnato un momento importante, di speranza; la “luce comincia a vedersi in fondo al tunnel di questa esperienza durissima” ha detto.

Ma il sindaco Coletta guarda anche al futuro. “Dobbiamo metterci fiducia, speranza e responsabilità Tutti uniti ci metteremo alle spalle questo durissimo anno con la prospettiva che il prossimo possa essere migliore per tutti dal punto di vista della salute, del lavoro, della sicurezza e soprattutto dell'uguaglianza sociale. Buon 2021 Latina. Ce lo meritiamo”.