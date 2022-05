Utilizzo di graduatorie di altri enti: manifestazioni di interesse per la copertura di 10 posti a Latina

Il Comune di Latina ha pubblicato tre Avvisi di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato: 3 istruttore di vigilanza – categoria C; 3 istruttore direttivo tecnico – categoria D; 4 istruttore direttivo amministrativo/contabile – categoria D.

Tutti i dettagli sulle modalita? e i termini di presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati all’assunzione presso il Comune di Latina sono disponibili nella sezione “Avvisi e bandi” del sito istituzionale, seguendo i link relativi ai 3 Avvisi.

"Parte la prima delle operazioni pianificate per soddisfare le necessita? legate alla carenza di personale dell’ente - dichiara l'assessora al Personale Simona Lepori - La novita? rispetto al passato e? l’Avviso al quale devono rispondere i soggetti interessati, il criterio con cui verranno scelte le graduatorie di altri enti e? prima di tutto quello della vicinanza territoriale. L’amministrazione potra? muovere cosi? i primi passi verso un riassetto degli uffici che da troppo tempo necessitano di nuove risorse".