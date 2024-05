Per gli studenti da "10 e lode" arriva un bonus libri

Arriva a Latina un Bonus libri per gli studenti da 10 e lode. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso pubblico, che parte il 20 maggio e durerà fino al 3 giugno. riservato agli stidenti residenti nel capoluogo che, all'esame finale della classe terza media dell'anno scolastico 2022- 2023, abbiano ottenuto un punteggio di 10 e lode.



“L’avviso pubblico – dichiara l’assessora all’Istruzione Francesca Tesone – fa seguito a una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, che ha l’obiettivo di premiare le eccellenze scolastiche attraverso lo stanziamento di un fondo di 10.000 euro annuali da ripartire, attraverso bonus di acquisto, fra gli effettivi beneficiari in base al numero di domande pervenute e accolte. È infatti interesse della nostra amministrazione fornire tutti gli strumenti utili a rafforzare il diritto all’istruzione, attuando anche interventi di supporto alle famiglie. L’istituzione di un premio inoltre concorre a promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire pari opportunità di pieno sviluppo delle proprie capacità”.



Il servizio Pubblica istruzione pubblicherà l’elenco dei beneficiari tra i quali verrà ripartita la somma stanziata con la creazione del bonus e gli studenti riceveranno via mail l’invito ufficiale ad una cerimonia di elogio, congratulazioni e riconoscimento formale del premio. Il premio, di valore variabile perché dipendente dal numero dei beneficiari riconosciuti, verrà tradotto in un bonus destinato all’acquisto di libri o materiale scolastico da utilizzare nelle librerie o presso i rivenditori già accreditati con il Comune di Latina e sarà spendibile entro il 31 ottobre 2024. La stessa procedura verrà posta in essere per l’anno scolastico ancora in corso.