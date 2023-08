Avvocatura pontina, in cantiere una nuova stagione di formazione professionale

La Fondazione dell'Avvocatura Pontina ‘Michele Pierro’ unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina sta organizzando il corso di formazione per Delegati alle vendite, corso che avrà la durata di 25 ore e si svolgerà in 5 incontri via webinar a partire dalla fine di settembre. Il corso garantirà un livello di preparazione adeguato alla responsabilità del ruolo del delegato alle vendite e sarà aperto il corso anche agli iscritti di altri fori. Le pre-iscrizioni per il Corso per Delegati alle Vendite, potranno essere inviate entro il 24 agosto 2023 via mail all'indirizzo segreteria@fondazioneavvocaturapontina.it.

Il Presidente della Fondazione Antonio Fargiorgio nella presentazione dell'attività della Fondazione dopo il primo semestre ricorda che la fondazione ha organizzato 12 eventi formativi che hanno registrato oltre 2100 presenze con il rilascio di 35 crediti professionali mentre al momento è in corso di svolgimento un altro corso sulla giustizia sportiva in collaborazione con gli avvocati Armando Argano e Matteo Sperduti.