Banco farmaceutico, la raccolta di medicinali per aiutare i più bisognosi

E’ tornata anche quest’anno la settimana della raccolta del farmaco nel periodo compreso tra martedì 7 e lunedì 13 febbraio 2023. A Latina e provincia, la raccolta si svolgerà in circa 33 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno 9 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso un fabbisogno di oltre 6mila confezioni di medicinali. Serve infatti oltre un milione di farmaci per oltre 1.800 realtà socio assistenziali.

La raccolta dura una settimana e aiuterà almeno 400mila persone in condizioni di povertà sanitaria. L’iniziativa è possibile grazie ai volontari e ai farmacisti. I cittadini possono quindi donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi nelle farmacie che aderiscono ed espongono la locandina dell’iniziativa. A Latina tra le farmacie che partecipano c’è la Salvagni di via dell’Agora la cui raccolta verrà devoluta all'ambulatorio odontoiatrico della Caritas Diocesana di Latina. A questa si aggiungono Isonzo, Fontevita, Giannantonio, Marconi, Morbella e tante altre. Ad Aprilia sono sette le farmacie che aderiscono alla raccolta: Agroverde, Aprilia Nord, Braconi, Max Lauri, Ponchielli , Nencini e Sant’Antonio.