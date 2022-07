Il Comune cerca personale: sette bandi per 22 profili professionali

I concorsi annunciati nei mesi scorsi sono arrivati, pubblicati alcuni giorni fa sul sito del Comune. L'amministrazione di Latina ha indetto sette concorsi pubblici per cercare complessivamente 22 nuove figure da inserire nell'organico dell'ente. Si tratta di un'opportunità per diplomati e laureati, che dovranno ricoprire di dirigenti amministrativi, istrituttori direttivi, istruttori di vigilanza e amministrativi contabili.

Vediamo dunque nel dettaglio i sette bandi pubblicati in Gazzette ufficiale e sul sito del Comune.

Si cerca in particolare una figura di dirigente amministrativo contabile (categoria D), tre istruttori tecnici (categoria C), altrettanti istruttori di vigilanza (categoria C) e istrituttori direttivi di vigilanza. I concorsi riguardano inoltre quattro posti di istruttore direttivo tecnico, quattro di istruttore amministrativo-contabile e altri quattro di istruttore direttivo amministrativo-contabile. Si tratta di impieghi a tempo pieno e indeterminato.

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego. Per quanto riguarda invece i titoli di studio per ogni profilo professionale richiesto, per le figure di categoria D è richiesta una laura magistrale o specialistica indicata nel bando, mentre per i profili di categoria C è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore. Chi intende partecipare alle selezioni dovrà inviare la domanda di ammissione esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile su questo link entro il 18 agosto.