Bandiere Blu 2021: 11 località premiate nel Lazio, in provincia salgono a nove

Arrivano quest'anno a 416 le spiagge e le acque cristalline che si aggiudicano in Italia l'ambita Bandiera blu della Fee (Foundation for Environmental Education). Per questa 35esima edizione, sono 201 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, sei in più rispetto ai 195 del 2020, con 15 nuovi ingressi e 9 comuni non riconfermati. Mentre sul podio si conferma la Liguria con 32 località premiate, il Lazio viene raggiunge nel 2021 11 località balneari Bandiera blu, di cui nove in provincia di Latina (lo scorso anno erano state 7).

Le Bandiere blu nel Lazio e in provincia

La provincia di Latian conferma le sette bandiere del 2020: Latina, Sabaudiam, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Ventotene, con l'aggiunta però di due nuovi ingressi: i comuni di Minturno e di Fondi, che non avevano mai conquistato il vessillo della Fee. Nella regione si confermano inoltre il comune di Anzio e Trevignano Romano.

Se a guidare la classifica delle regioni italiane con le spiagge più belle e il mare più pulito è la Liguria, al secondo posto si classifica la Campagnia con ben 19 Bandiere conquistate, segue la Toscana che scende a 17 e vede uscire tre comuni, a pari merito con la Puglia che ha tre nuovi ingressi e una sola uscita. Le Marche arrivano a 16, 15 la Calabria con due nuovi ingressi e una uscita, mentre la Sardegna riconferma le sue 14 località (con un nuovo ingresso e un'uscita), l'Abruzzo sale a 13 con tre nuovi ingressi e il Lazio arriva a 11 con due nuovi Comuni. Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige, a 10 sale anche la Sicilia con due new entry. Sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto, così come le 7 località dell'Emilia Romagna. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano due uscite in Piemonte che ottiene 2 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, anche la Lombardia conferma 1 Bandiera blu. Complessivamente, quest'anno le Bandiere sui laghi scendono a 16, con due uscite.

I criteri della Fee

Fra i 32 criteri di valutazione per questo "sigillo di qualità" assegnato da una Giuria nazionale ci sono criteri di sostenibilità, dalla qualità delle acque alla raccolta differenziata, oltre che servizi, struttura ospedaliere, informazioni turistiche.