Turismo, il progetto della Provincia per un brand del territorio e un concorso per scegliere il nome

E’ stato presentato venerdì pomeriggio nei giardini della Prefettura di Latina, alla presenza del Prefetto Maurizio Falco, del Presidente della Provincia Carlo Medici, di numerosi amministratori locali e dei rappresentanti delle associazioni, il progetto che punta alla creazione di un brand turistico del territorio provinciale che possa mettere in rete da un lato, le sue identità e vocazioni, le potenzialità, le tradizioni e la storia, dall’altro gli operatori, le associazioni di categoria, le istituzioni affinché a gestire il Brand sia un organismo vitale, moderno, operativo, dinamico capace di operare strategicamente posizionando e promuovendo il nostro territorio sul mercato internazionale. La Provincia ha intrapreso un cammino partecipativo per la costituzione di una DMO, Destination Management Organization che può essere definita come la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione: attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi.

E’ partita così l’idea di organizzare una struttura, meglio una associazione a partecipazione pubblica e privata, attraverso la quale promuovere e gestire turisticamente il territorio. A tal fine abbiamo realizzato un progetto a valere su un finanziamento regionale dedicato proprio alle destinazioni turistiche ed abbiamo raccolto le adesioni di Sindaci e privati.

“Puntiamo sul gioco di squadra – ha sottolineato il presidente Medici – per fare in modo che come accade in altri territori italiano la nostra provincia possa essere chiaramente identificata come luogo dove trascorrere le vacanze o da visitare: abbiamo tutte le potenzialità, ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche, per diventare una provincia a forte attrrazione turistica”.

Ad affiancare la Provincia un professionista del settore turistico, Salvatore Magliozzi, Manager di Tototravel.it, che ha presentato l’iniziativa legata al progetto vale a dire il concorso ‘Dai un nome al territorio’ attraverso il quale arrivare a individuare il nome con il quale identificare il brand turistico della provincia di Latina. Il nome dovrà essere breve, incisivo e chiaro oltre che significativo. L’idea migliore riceverà il primo premio – un monopattino elettrico – ma ci sono decine di altri premi estratti tra tutti coloro che avranno commentati i suggerimenti su Facebook.

Questo il link per partecipare al concorso per scegliere il nome della DMO

www.daiunnomealterritorio.com

#ProvinciadiLatina

Il termine scade il 21 settembre.