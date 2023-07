Card “Dedicata a te”, a Latina spesa più leggera per 1.744 cittadini a basso reddito

A partire dal 18 luglio, anche i servizi sociali del Comune di Latina comunicheranno alle alle famiglie beneficiarie della card “Dedicata a te” il numero della carta e l'indirizzo dell'ufficio postale incaricato alla consegna. “A Latina – fa sapere il sindaco Matilde Celentano – sono 1.744 le persone a basso reddito che percepiranno il sostegno per la spesa. Si tratta di cittadini individuati attraverso le banche dati dell’Inps”.

La carta “Dedicata a te” funziona come una normale carta di pagamento elettronico e viene caricata una sola volta con 382,50 euro da parte dello Stato. Può essere utilizzata per effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali che aderiscono al progetto.



“La carta ‘Dedicata a te’ promossa dal governo Meloni – dichiara il sindaco Celentano - rappresenta un aiuto concreto per 1,3milioni di famiglie italiane che, a causa dell’inflazione hanno visto ridotto il loro potere di spesa. Finalmente un atto serio, adeguato alle esigenze della mazione, non demagogico, di reale sostegno a chi è in difficoltà. Dei 500milioni di euro stanziati beneficeranno i nuclei famigliari con Isee inferiore a 15mila euro. Il Comune di Latina è già in prima fila per informare capillarmente i beneficiari della carta e per accompagnarli nel percorso di acquisizione. Il mio ringraziamento va al presidente Meloni e al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, per aver saputo concretamente e prontamente rispondere alla domanda di soccorso degli italiani”.