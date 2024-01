Anche la città di Latina celebra San Sebastiano, patrono del corpo della polizia locale, con la messa che si è tenuta nella chiesa del Sacro Cuore, alla presenza delle autorità e della sindaca Matilde Celentano. Nelle parole della prima cittadina il cordoglio per la morte prematura di Ilenia Salaro, moglie dell'agente di polizia locale Roberto Fighera.

Di seguito il discorso pronunciato in occasione della celebrazione.



Saluto e ringrazio tutto il personale della Polizia Locale di Latina, dal comandante alla dirigente e a tutti gli operatori, ed è a loro, alle donne e agli uomini della polizia locale, che voglio dedicare questo momento. A loro va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno quotidiano a cui sono chiamati e che svolgono con spirito di abnegazione. Un pensiero, il mio, condiviso – ne sono certa – dall’amministrazione comunale tutta, che rappresento. E’ con immenso piacere che oggi, in qualità di sindaco della nostra città, partecipo a questa celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Un santo martire, San Sebastiano, quasi a sottolineare “simbolicamente” il sacrificio compiuto tutti i giorni dai nostri agenti. Uomini e donne di valore, che rappresentano il Comune di Latina e quindi la comunità tutta, onorandola con la loro instancabile azione dedicata istituzionalmente alla sicurezza, alla legalità, alla tranquillità dei cittadini, facendo il possibile e l’impossibile. Quell’impossibile dovuto all’assottigliamento, negli anni, del numero delle risorse umane, che rende più oneroso l’agire nell’ambito delle proprie funzioni e per questo il mio, il nostro, ringraziamento si raddoppia. Lottiamo con una coperta sempre troppo corta, ma lo dobbiamo a chi si è sacrificato per un’intera vita lavorativa al corpo della polizia locale, a chi tutti i giorni onora il lavoro, e alle nuove leve che affrontano funzioni delicate con una prospettiva di un lavoro importante per il bene comune. Lo dobbiamo alla nostra comunità. Essere agente di polizia locale significa stare in prima linea ogni giorno, girando per le strade e per le piazze cittadine, svolgendo un’attività che è principalmente a contatto diretto con i cittadini, con professionalità su innumerevoli materie: oltre alla disciplina del traffico, del commercio e della sicurezza, svolgono funzione di polizia giudiziaria, svolgono sorveglianza anagrafica, il controllo degli stranieri, la repressione del commercio abusivo e delle sostanze stupefacenti, alcuni controlli di carattere ecologico-ambientale e urbanistico-edilizio, l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole e molto altro ancora, determinato spesso da motivi di urgenza o dall’insorgenza di fattispecie nuove. Ai nostri vigili urbani - mi sia consentita questa espressione che rimanda ad una nomenclatura obsoleta ma ancora tutt’ora popolare - auguro dal profondo del cuore i migliori auguri di buona festa di San Sebastiano, rinnovando a tutti la mia stima. Il questi pochi mesi da sindaco, ho capito che quando si diventa vigile urbano lo si resta per sempre. In Comune viviamo costantemente una bellissima testimonianza: c’è un anziano, vigile urbano di Latina per quarant’anni, che spesso si fa accompagnare da chi lo assiste nei giardini comunali. E’ il suo modo di esprimere, sebbene in pensione ormai da un paio di decenni, la propria appartenenza al Comune, alla polizia locale, alla comunità di Latina. Un bellissimo esempio di attaccamento ai valori di partecipazione, condivisone e legalità".