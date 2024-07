Latina festeggia i suoi centenari Corina e Luigi

La torta e i palloncini, una candelina con il numero 100, la festa con la sindaca Matilde Celentano. Latina celebra i suoi nuovi centenari. Sono Corina Morellato, orignaria di Villafranca Padovana, e Luigi Zaralli, nato a Norma ma residente nel capoluogo. Entrambi hanno compiuto 100 anni.

Corina ha festeggiato nel suo podere in strada Rio Martino. Primogenita di otto figli, aveva 9 anni quando arrivò nell'agro pontino. La sua famiglia di origine fu assegnataria di un podere a Borgo San Michele ma dopo il matrimonio con Mario Marson, proveniente da Noventa del Piave, la residenza di Corina si spostò in strada Rio Martino, dove vive tuttora. La sindaca Matilde Celentano, insieme al consigliere comunale Vincenzo Valletta, le ha reso omaggio partecipando alla festa e augurandole di continuare ad essere luce di speranza per la sua famiglia. Nella sua vita Corina ha sempre lavorato nei campi. Ha vissuto il dramma della guerra: il podere di Borgo San Michele fu occupato dai tedeschi e la famiglia sfollata. Tornò a casa solo dopo lo sbarco di Anzio.



Luigi Zaralli vive invece a Latina da oltre 50 anni e nei giorni scorsi, compiuto un secolo di vita, ha ricevuto la visita della prima cittadina e della consigliera comunale Federica Censi nella sua abitazione di via del Lido. Accanto a lui la moglie Wanda Angeletti, 89enne originaria di Cisterna, le figlie Anna e Daniela, tre nipoti e una pronipote, numerosi parenti e amici e tutti coloro che hanno condiviso per lunghi anni la passione di Luigi per il ballo. Luigi è stto per molti anni imprenditore del settore metalmeccanico, comproprietario insieme al fratello della ditta Fratelli Zaralli di Cisterna. Nell'occasione di questo compleanno speciale la sindaca gli ha consegnato una targa.