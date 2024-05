La festa con la sindaca Celentano per i cento anni di Eleonora Acanfora

Eleonora Acanfora, cittadina di Latina, ha compiuto ieri 100 anni. Figli, nipoti e pronipoti le hanno organizzato una bellissima festa nella sua abitazione in centro a cui ha partecipato anche la sindaca Matilde Celentano. Una sorpresa per la signora Eleonora, felicissima di stringere la mano alla prima donna sindaca del capoluogo, che le ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, con l’auspicio che “continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della città”.



La signora Eleonora Acanfora, nata a Castellamare di Stabia il 3 maggio 1924, si è scoperta scrittrice di romanzi e racconti raccolti in un libro autoprodotto nel 2013, quando suo marito Salvatore Onorato è venuto a mancare. Elegante e in ottima salute, la signora Eleonora, durante la festa, si è concessa alle foto di rito, ma non prima di aver raccontato alla sindaca la sua vita, sin dai suoi primi ricordi vissuti a Terracina, dove la famiglia si era trasferita per motivi di lavoro del padre, diventato direttore dello stabilimento Cirio. Con commozione ha raccontato i drammatici anni della guerra, del padre morto prematuramente quando lei aveva 15 anni e della madre deceduta nel 1943 a seguito del bombardamento di Terracina. In quel periodo, il futuro marito Salvatore era stato catturato e fatto prigioniero in Grecia per quattro anni. Dall’unione di Eleonora e Salvatore sono nati sei figli: Maria (purtroppo scomparsa nel 2005), Franca, Raffaele, Liberato, Agostino e Marco. Arriveranno poi 11 nipoti e altrettanti pronipoti.