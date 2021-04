Coronavirus, apre a Latina un altro centro vaccinale: è il teatro della parrocchia San Francesco

Un nuovo centro vaccinale è aperto da questa mattina nella città di Latina. Si tratta del teatro della parrocchia San Francesco, messo a disposizione dal dottor Enzo De Amicis e dal parroco. Proprio da questa mattina, dopo l'inaugurazione alla presenza tra gli altri del prefetto Maurizio Falco e della nuova direttrice della Asl Silvia Cavalli, sono iniziate ufficialmente nella struttura le somministrazioni del siero Astrazeneca a tutti i cittadini prenotati.

Con l'apertura del nuovo hub vaccinale nel capoluogo cambiano dunque le sedi di riferimento. Le somministrazioni con Astrazeneca si spostano dunque dal centro anziani di via Vittorio Veneto al teatro San Francesco, mentre nella struttura di via Veneto, a partire da lunedì 12 aprile, saranno trasferite le somministrazioni Pfizer che attualmente erano collocate nella tensostruttura dell'ospedale Santa Maria Goretti, che è stata liberata per la necessità di reperire posti letto per l'emergenza covid. I cittadini che avevano prenotato nelle vecchie sedi hanno già ricevuto un sms che li avvisa del cambio di sede.