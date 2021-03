Chiusura anti assembramento: sabato e domenica piazzale Loffredo transennato

L'ordinanza firmata dal sindaco di Latina Coletta per evitare il formarsi di assembramenti nell'ultimo fine settimana in zona gialla

Ultimo fine settimana in zona gialla per Latina e per il Lazio che, per l'aumento dei cotnagi e dell'indice Rt, da lunedì saranno in zona rossa. Dopo la riunione in prefettura che si è tenuta questa mattina con il sindaco di Latina e la Asl è stata disposta un'intensificazione dei controlli concentrati proprio tra le giornate di sabato e domenica.

Il sindaco Damiano Coletta ha quindi firmato un'ordinanza che dispone l'interdizione, con orario permanente, del ponte di Piazzale Loffredo, al lido, nella porzione con affaccio sul mare. L'area sarà dunque transennata nei giorni del 13 e 14 marzo dalle 8,30 alle 22.

"Il provvedimento - spiega il Comuen - si è reso necessario, considerato il particolare periodo di emergenza sanitaria, per impedire situazioni di assembramento in concomitanza con l’ultimo weekend “giallo” del Lazio".