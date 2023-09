Campagna fiscale 2024, corso gratuito per diventare operatore Caf

Il Caf Cisl Lazio in vista della campagna fiscale 2024 seleziona personale da impiegare nelle proprie sedi di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e relative province ed ha quindi organizzato un corso gratuito per diventare operatore Caf, aperto a tutti fino al prossimo martedì 5 settembre. Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum a formazionelazio@cafcisl.it, in modo tale da accedere alle selezioni che, una volta superate, permetteranno di partecipare ad un corso professionale completamente gratuito per diventare “operatore del servizio fiscale di base”.

Al termine del corso, previo superamento del test finale, sarà rilasciato l’attestato di frequenza. "In un momento in cui i giovani hanno sempre più bisogno di acquisire professionalità e di disporre di opportunità di lavoro, questo corso può aprire loro un percorso verso la conoscenza fiscale, concedendo un approfondimento a chi ha già conseguito un titolo in ambito economico, sia come ragioniere sia come laureato in economia” sottolinea il segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere aggiungendo che si tratta di una buona opportunità per acquisire le competenze utili per diventare operatore Caf e fornire assistenza fiscale nel periodo della campagna delle dichiarazioni dei redditi e, al contempo, acquisire anche un titolo referenziale sempre utile nel mondo del lavoro.