Una provincia senza vocazione sportiva: Latina al 70° posto della classifica nazionale

Qual è la provincia più sportiva d'Italia? Trento conquista il primo posto della classifica, nella nuova edizione dell'indagine realizzata da Pts per il Sole 24 Ore che prende in esame diversi parametri, 32 in totale, divisi in quattro categorie che prendono in esame sport individuali, sport di squadra, grandi eventi e strutture sportive.

Dunque, se Trento è in vetta alla classifica generale delle province italiane per indice di sportività, Latina certamente non brilla per vocazione sportiva e nella stessa classifica generale compare solo in 70esima posizione. Per quanto riguarda il Lazio al 30° posto troviamo invece Roma, al 63° Rieti, al 78° Viterbo. Nel dettaglio invece, per struttura sportiva Latina risale al 54° posto della graduatoria provinciale e al 56° per sport di squadra, mentre esaminando il dato relativo agli sport individuali scende al 74°. Questi indicatori fanno parte di quattro categorie che contengono al loro interno ulteriori e più dettagliate classifiche. Relativamente ad esempio alla categoria "struttura sportiva", Latina sembra eccellere per "tasso di praticabilità sportiva" collocandosi in 31esima posizione, nella stessa graduatoria guidata dalla Capitale. Nella medesima categoria si trova invece al 48° posto nella graduatoria relativa all'attrattività di eventi nazionali e internazioni legati allo sport.

Negli "sport di squadra" per il calcio professionisti Latina si colloca alla posizione 61, alla 48 nel calcio dilettanti,alla 38 nel basket e sale al 30° posto nel volley. Nella macro area "sport e società" è invece in 67esima posizione per imprese e fiere dello sport, in 56esima per sport legato al turismo e alla natura; si trova poi al posto numero 46 nella classifica sport e bambini e scivola addirittira al 92 nello sport femminile.