Natale, modifiche alla Ztl e parcheggi gratuiti per aiutare i negozi del centro

Avviare iniziative che, pur nel totale rispetto delle norme anti Covid, possano supportare i commercianti del capoluogo pontino che più di altre categorie hanno pagato le misure restrittive degli ultimi mesi. La richiesta, indirizzata all’amministrazione cittadina, arriva dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Andrea Marchiella e Matilde Celentano.

“Vogliamo farci portavoce del disagio degli esercenti del centro storico e dare alcuni suggerimenti. Per il mese di dicembre si potrebbe pensare ad una variazione della ZTL aprendola almeno fino alle 15, favorendo così una più agevole e veloce possibilità di accesso alle attività che fanno somministrazione. Inoltre, per incentivare le persone a fare acquisti in centro, si potrebbero rendere gratuiti i parcheggi come lo sono stati nel lockdown di marzo e aprile.

Siamo quasi a Natale e le luminarie, certamente superflue di fronte al dramma dell’emergenza sanitaria in corso, possono rappresentare un simbolo di speranza. Non chiediamo grandi addobbi ma quel poco che possa creare un minimo di atmosfera di festività anche per la gioia dei bambini. L'amministrazione potrebbe inoltre impiegare i fondi non utilizzati per gli eventi – concludono - destinandoli a iniziative che incentivino la passeggiata in centro dai borghi e dalle periferie”.