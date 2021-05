Il Comune di Latina celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa

La bandiera è stata esposta all'ingresso del palazzo municipale. E il balcone si illumina di giallo per ricordare la detenzione di Patrick Zaki

Da ieri sera all'ingresso del Comune di Latina è esposta la bandiera della Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che ricorre oggi, 8 maggio.

All'iniziativa dell'amministrazione comunale si è aggiunta, sempre ieri sera, l'illuminazione del balcone della torre civica di giallo nell’ambito dell’iniziativa “Una luce per Patrick”, la campagna promossa da Ali Nazionale a quindici mesi dall’inizio della detenzione di Patrick Zaki. Un modo per far sentire a Patrick la vicinanza anche della città di Latina.