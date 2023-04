Concerto del Primo maggio a Latina: a causa del maltempo spostato al pub El Paso

Il concerto organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil in occasione della festa dei lavoratori, domani lunedì 1 maggio, sarà spostato in un altro luogo a causa del maltempo. L'evento, con l'esibizione di 22 tra band e artisti del territorio, era in programma dalle 18 in Piazza del Popolo a Latina. I sindacati comunicano però che, a causa delle avverse condizioni meteo, è stato ritenuto opportuno spostare l'appuntamento al chiuso.

Il concerto dunque si terrà lo stesso, non più in piazza ma al locale El Paso Pub, in strada Sabotino 4- Borgo Piave, a Latina. L'orario invece resterà invariato. "Riteniamo - scrivono Cgil, Cisl e Uil in una nota - che un evento così importante per i lavoratori e per i giovani non possa essere annullato".